Усик - Джошуа: букмекеры назвали фаворита в реванше

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в следующем году проведет реванш против экс-чемпиона Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Точная дата боя еще неизвестна, но уже появились котировки букмекеров на этот поединок.

Если фаворитом первого боя считался Джошуа, который тогда владел титулами, то теперь ситуация кардинально изменилась - букмекеры считают, что во втором поединке шансы на победу выше у Усика.

Так, на победу украинского боксера можно поставить с коэффициентом 1,44, а на то, что Джошуа сможет взять реванш - 2,75. Ничья оценивается коэффициентом 17,00.

Напомним, что первый бой завершился победой Усика единогласным решением судей.

Усик - Джошуа: что известно о реванше