"Слуги" не собираются забирать мандат у Разумкова – Арахамия

В повестке дня съезда партии "Слуга народа" нет вопроса о лишении мандата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщает Деловая столица.

Об этом глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он (Разумков. — ред.) же обычный депутат, пусть доказывает свою эффективность перед избирателями" , — сказал Арахамия.

Комментируя создание межфракционного объединения "Разумная политика", Арахамия сказал, что в Верховной Раде существуют "десятки и сотни" межфракционных объединений, и что он сам входит в 5 или 6 из них.