В Украине не работает большинство энергоблоков государственных ТЭС

В Украине по состоянию на утро 13 ноября не работают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Это связано с нехваткой угля, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укрэнерго".

По данным компании, из-за отсутвия угля не работают 14 энергоблоков. Еще шесть – на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС. Это только 10% их мощности.

На каждой из трех государственных ТЭС работает по одному энергоблоку.

В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают всего 4 энергоблока, половина из них на Луганской ТЭС. Ее перевели на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России. Отметим, что единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ.