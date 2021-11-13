Порошенко призвал к сопротивлению "Северному потоку-2"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал все здоровые силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2", сообщает Обозреватель.

Порошенко приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки по санкциям против энергетической аферы Путина, которая представляет угрозу не только Украине, но и ЕС.

"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить Северный поток-2" , – написал Петр Порошенко в Facebook.

"Вдохновляющей является новость о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправки к NDAA, способные остановить запуск газопровода Путина и сохранить энергетическую безопасность и Украины, и объединенной Европы" , – пишет Порошенко.