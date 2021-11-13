Меркель призвала немцев вакцинироваться от COVID-19

Пока еще действующий канцлер Германии Ангела Меркель призывает немцев как можно скорее вакцинироваться от COVID. По ее словам, тяжелая ситуация с заболеваемостью продержится несколько недель, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"Впереди очень трудные недели… Надо просто сделать (прививки, - ред.), сделать быстро. Я прошу вас: присоединяйтесь и постарайтесь убедить родственников и друзей" , - заявила Меркель.

По ее словам, в некоторых районах Германии больницы уже переполнены пациентами с коронавирусом. Кроме того, она подчеркнула важность ревакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия возвращает бесплатные тесты на фоне рекордов заболеваемости коронавирусом.

На этой неделе суточные показатели в стране впервые с начала пандемии превысили отметку 50 000 новых случаев COVID-19.