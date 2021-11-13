Украинские YouTube-блогеры подверглись атаке ботов РФ

Ряд украинских YouTube-блогеров пожаловался на атаку ботов на свои каналы. Такие действия они связали с Россией, сообщает Обозреватель.

Один из таких каналов – "Рагулівна" Татьяны Микитенко – уже был заблокирован администраторами платформы. На своей странице в Facebook Микитенко сообщила, что это произошло без каких-либо предупреждений.

"Весь архив тщательно сохранен и не потерян. Апелляцию подала" , – рассказала автор YouTube-проекта.

Резервный канал "Рагулівна". Источник: Facebook / Таня Микитенко

Полный пост Микитенко. Источник: Скрин Facebook-поста

Позже представители платформы пояснили, что канал попал в бан из-за систематических жалоб и нарушения правил – использования враждебных высказываний. В YouTube решили не снимать блокировку с канала.

Ответ пресс-службы платформы. Источник: Facebook / Таня Микитенко

Блогер Сергей Стерненко в Telegram-аккаунте рассказал, что заметил атаки ботов и на свой YouTube-канал. Как пример он показал скрины комментариев, которые оставляли под видео.

Комментарии под роликами Стерненко. Источник: Telegram / Сергей Стерненко

Полный пост Стерненко. Источник: Скрин из Telegram

Полный пост Стерненко. Источник: Скрин из Telegram

"РФ запустила спецоперацию против ряда украинских (антироссийских направлений) YouTube-каналов. Несколько ресурсов уже положили. Думаю, заблокируют на днях еще" , – написал блогер в Twitter.

Пост блогера Стерненко в социальной сети. Источник: Скрин Twitter-страницы

Журналистка Янина Соколова, автор сатирической YouTube-программы, в Twitter также рассказала, что уже становилась жертвой нападений российских ботов.