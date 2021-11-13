SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на Starship SN20

Глава компании SpaceX Илон Маск в своём твиттере сообщил, что впервые все шесть двигателей на прототипе корабля Starship SN20 испытаны зажиганием, сообщает 3Dnews.

Ранее прототип SN20 по отдельности проходил статические огневые тесты для отдельных атмосферных и вакуумных двигателей Raptor.

Прототип Starship SN20 готовится к первому орбитальному полёту, в рамках которого он должен выйти в космос. Для этого на нём установлены три атмосферных двигателя и три для работы в условиях вакуума. Успешное зажигание всех шести двигателей на прототипе приближает момент прыжка на орбиту.

STATIC FIRE and wow! Ship 20 fires up, with thrust this time, for a multi-engine test at SpaceX Starbase.



(Ship 20 has three sea-level Raptors and three RVacs. Hopefully, @elonmusk will tweet some info!)https://t.co/zCIrgzb0oI pic.twitter.com/h7IGZI0Y8g — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) November 12, 2021

В то же время компания ещё не испытывала прототип ускорителя Super Heavy B4. Без этого разгонного блока с десятком-другим двигателей выход в космос будет невозможен. В завершённом виде на ускоритель будут устанавливаться 29 «рапторов», но о количестве двигателей на Super Heavy B4 пока не сообщается.