Гороскоп на 14 ноября для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 14 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться укреплением семейных уз. Именно в кругу семьи в этот день можно почерпнуть силы и вдохновение для осуществления новых проектов и идей, сообщает УНИАН.

Десятый лунный день и Луна в знаке Рыбы отвечают за укрепление психики и здоровья в целом.

Сегодня нужно:

проводить время с семьей;

анализировать недавние события;

доверять своей интуиции.

Сегодня нельзя:

оставаться в одиночестве;

спорить – особенно с родней;

жадничать;

лениться.

Можно смело отправляться в путешествие, отдыхать на природе и заниматься активными видами отдыха.

Овен

Сегодня стоит меньше болтать – и больше слушать. Именно из чужого разговора можно почерпнуть полезную идею или услышать информацию, которая скоро вам пригодится.

Так что никакого одиночества и вынимаем наушники из ушей: сегодня лучшей музыкой будут разговоры по душам с приятелями и даже мало знакомыми людьми.

Телец

Вдохновение не будет покидать представителей знака весь день. Вполне возможно, что именно сегодня вы решитесь завести новое хобби или начать новый творческий проект.

Единственная опасность тут – слишком быстро перегореть. Поэтому сходу сильно тратиться на свое новое увлечение не стоит.

Близнецы

Сегодня полезно поработать головой – а ножки и остальное тело пусть передохнут.

Так что вооружаемся блокнотом, ручкой – и записываем все сегодняшние идеи, чтобы потом проанализировать и систематизировать всё в спокойной обстановке, когда пыл первого азарта поутихнет.

Рак

Сегодня Раку стоит больше двигаться и чаще общаться. Тихое одиночество не пойдет представителям знака на пользу. А вот прогулки, флирт, пробежка по парку или встреча с друзьями в кафе – всё это наполнит позитивом, перегрузит мозги и подтолкнет жизнь в нужном направлении.

Лев

Льва сегодня так и будет тянуть на ссору. Он уверен в своей правоте и поэтому не желает отступать и уступать, а окружающие будто нарываются на критику – по крайней мере, именно такое впечатление складывается у представителей знака.

Если Лев не желает потратить последний выходной на неделе на выяснение отношений и перепалки, то лучше ему заранее запастись терпением и прикусить свой язык.

Дева

Выбор, что сделан сегодня, может стать судьбоносным и категоричным: он перечеркнет все иные варианты. Поэтому принимать решения стоит взвешенно и лучше не игнорировать свою интуицию и советы друзей и родни. Особенно – если краеугольный вопрос касается и их жизни тоже.

Весы

Сегодня у Весов день душевного разброда: когда хочется одного, а разум упорно твердит, что это вам не по карману или просто идет вразрез с другими планами.

В общем, что бы представители знака не решили – будет ни уму, ни сердцу. А поэтому решение лучше отложить. Подобная отсрочка и будет в этот день лучшим решением.

Скорпион

Сегодня удача ждет Скорпионов там, где весело и много людей. Если самому собрать друзей не удалось, то стоит выбраться хотя бы в кафе. В эти лунные сутки представителям знака нужно не бояться заговаривать первым, заводить знакомства и делиться своими мыслями.

Стрелец

Сегодня полезно выбраться из дома или заняться планированием отпуска. Всё, что связано с путешествиями, будет удаваться и спориться в руках. И как бонус – поднимет представителям знака настроение.

Козерог

Работа сегодня будет стоять Козерогу поперек горла. Так не стоит и мучиться. А чтобы не было лишнего соблазна – стоит держаться подальше от рабочего компьютера и даже от собственного дома (домашнюю рутину вроде мятья полов и полировки дверных ручек тоже стоит отложить).

Лучше прогуляться по парку, пока погода позволяет, или устроить себе иной досуг, о котором давно мечтали, но по какой-то причине откладывали.

Водолей

Сегодня Водолею будет лень выбираться из дома (а, может, и вообще из постели). Но если представители знака всё же преодолеют себя и выберутся на встречу с друзьями или родней, то точно не пожалеют: их ждет веселое уютное общение, яркие живые эмоции, а, возможно, и очень важное знакомство.

Рыбы

Сегодня нельзя никого критиковать, особенно родню. Иначе день грозит запомнится скандалом – причем запомнится надолго. Придется призывать на помощь всю свою дипломатичность и терпеливость.