В Британии заявили о риске случайной войны с РФ

Британский генерал назвал отношения России и Запада более напряженнымы, чем во времена холодной войны, сообщает Корреспондент.

Отношения между Россией и Западом в настоящее время более напряженные, чем в период холодной войны, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер, пишет газета Daily Express 13 октября.

Это может привести к войне из-за "случайности", считает британский генерал. По его словам, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности.

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", - отметил Картер .

Ранее министерство обороны Великобритании направило военнослужащих на границу Польши и Беларуси.