Беларусь готова к диалогу по мигрантам с Евросоюзом

У белорусского правителя настаивают, что не Минск "разрушил диалог" по урегулированию ситуации на границе, сообщает РИА Новости.

Власти Беларуси всегда готовы к диалогу с Евросоюзом по вопросу урегулирования миграционного кризиса. Об этом 13 ноября заявила пресс-секретарь белорусского правителя Наталья Эйсмонт.

"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - сказала она в ответ на вопрос о том, готов ли Александр Лукашенко обсудить урегулирование миграционного кризиса с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС .

Ранее сегодня президент России Владимир Путин сказал, что, как он понял после переговоров с канцлером, Меркель готова к переговорам с Лукашенко по миграционному кризису. Прежде в Минске призывали Евросоюз сделать первый шаг.

Напомним, Украина укрепила границы с Беларусью и проводит учения силовых ведомств в ожидании наплыва мигрантов, которые скопились на польско-белорусской границе и вскоре могут отправиться в сторону украинской территории.