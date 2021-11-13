Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Карабахе

Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района. Потерь среди военнослужащих нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской Армии, со своей стороны, принимают все меры для прекращения провокации со стороны Армении.

"Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Оперативная ситуация контролируется нашими подразделениями" , - пишет пресс-служба.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, который вернулся под контроль Баку в ходе осенней войны за Нагорный Карабах, культурной столицей страны.

Армения потеряла контроль над городом Шуша еще 7 ноября, в результате стремительной операции армии Азербайджана.