В Украине для прививок доступны более 10 млн доз вакцин

В Украине на сегодня для прививок от COVID-19 доступны 10,32 млн доз вакцин различных производителей, сообщает УНИАН.

Об этом пищет Центр общественного здоровья (ЦОС) в Facebook.

"По состоянию на 10 ноября 2021 года Украина уже получила более 31 млн доз вакцин разных производителей" , - говорится в сообщении.

В настоящее время для вакцинации доступны: 4,56 млн доз CoronaVac; 2,93 млн доз Moderna; 2 млн доз Comirnaty и 830 тыс. доз AstraZeneca.

Отмечается, что в центрах и пунктах вакцинации по всей Украине доступны вакцины CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca. Почти 3 млн доз вакцины Moderna, которую доставили в пределах COVAX, сейчас находятся на национальном складе. Вскоре их развезут по всем регионам.

"До конца 2021 года Украина законтрактовала еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи" , - добавили в ЦОС.

По состоянию на утро 13 ноября более 12 млн украинцев ужеполучили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.

За сутки 12 ноября прививки получили 299 тыс. 854 человек. Одну дозу получили 135 тыс. 727 человек, полностью иммунизированы - 164 тыс. 127.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.