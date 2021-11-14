Раду с понедельника закроют для непривитых нардепов – Радуцкий

С 15 ноября на входе в здание Верховной Рады будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, народные депутаты, которые отказались от вакцинации будут вынуждены делать тест на выявление заболевания. В то же время тестирование будет проходить за свой счет.

"На входе в здания ВРУ сотрудники УГО Украины будут проверять сертификаты в приложении "Дія" при помощи специальных устройств для считывания QR-кода" , — добавил Радуцкий.

В то же время новые правила входа в административное здание Верховной Рады распространяются не только на народных депутатов, но и на журналистов и сотрудников Аппарата ВР.

"Следующий шаг, о котором мы говорим еще с начала года — реальный механизм привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима. Сертификат вакцинации не дает права пренебрегать требованиями карантина" , — отметил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации.

С 15 ноября Верховная Раде начинается пленарная неделя – в понедельник состоится заседание согласительного совета, а со вторника по пятницу депутаты будут работать в сессионном зале.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада поддержала ограничение доступа к парламенту для тех, кто не вакцинирован против коронавируса и не имеет тестов. Спикер Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которым устанавливается запрет на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов.