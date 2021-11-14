Единственный в своем роде iPhone продали за $86 тысяч

Неизвестный покупатель на eBay отдал за экспериментальный айфон 86 тысяч долларов. Многие эксперты считают это доказательством того, что Apple необходимо внедрить порт USB-C в iPhone, сообщает Сегодня.

"Если кто-то готов заплатить 86 тысяч долларов за устаревший iPhone только потому, что у него есть порт USB-C, просто представьте, насколько популярным будет iPhone с USB-C" , – рассуждают эксперты.

iPhone с USB-C за 86 тысяч долларов оказался iPhone X с 2017 года. Другими словами, кто-то выложил без малого сотню тысяч за айфон четырехлетней давности.

Продавец предупредил, что прототип нежелательно использовать в качестве повседневного смартфона и рекомендовал не пытаться его разобрать – это может привести к поломке.