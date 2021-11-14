На границе с Беларусью погиб польский военный

На границе с Беларусью погиб польский солдат, смерть наступила "не во время исполнения служебных полномочий", сообщает Интерфакс-Украина.

"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады" , - говорится в сообщении командования подразделения.

"По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата" , - говорится в сообщении.

Телеканал Polsat отмечает, что "контакта с мигрантами на границе у солдата не было".

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.