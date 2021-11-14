Hubble запечатлел формирование новой звезды

Космический телескоп Hubble запечатлел части самосветящейся туманности IC 2631, расположенной в созвездии Хамелеон, с зарождающейся звездой, сообщает УНИАН.

Как сообщает пресс-служба NASA, туманность содержит протозвезду - горячее и плотное ядро формирующейся звезды, в которой накапливаются газ и пыль.

В итоге протозвезда может гравитационно собрать достаточно вещества, чтобы начать ядерный синтез и излучать свою собственную энергию, звездный свет.

Самосветящиеся туманности - это облака газа и пыли, отражающие свет ближайших звезд. Звездный свет рассеивается сквозь газ и пыль, как луч фонаря, освещающий туман в темноте. Из-за того, как свет рассеивается при попадании на мелкую пыль межзвездной среды, эти туманности часто имеют голубоватый цвет.

Hubble наблюдал эту туманность, когда искал диски из газа и пыли вокруг молодых звезд. Такие диски остались от образования звезды и в конечном итоге могут образовывать планеты.