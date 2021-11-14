Курс валют НБУ на 14 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 14 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, не изменился и составил 26.10 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 ноября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 29.91 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 ноября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 ноября 2021 года.
Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 35.00 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 ноября 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.31 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 ноября 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.47 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 ноября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.102200
|EUR
|Евро
|29.914400
|RUB
|Рубль
|0.366970
|GBP
|Фунт стерлингов
|34.996500
|CHF
|Швейцарский франк
|28.307300
|PLN
|Польский злотый
|6.467200