Автомобили, которые получили названия от других моделей

Придумать название новому автомобилю совсем не просто. Производители иногда проявляют необычный подход, из-за которого покупатели сталкиваются с путаницей. Особенно в случаях, когда новая модель получает имя старшего родственника из совершенно другого сегмента, сообщает Обозреватель.

Сайт рассказывает о современных машинах, которые своими названиями могут поставить в замешательство. Производители при этом преследуют разные цели: поднять имидж модели с помощью знаменитого названия, определить новинку в более дорогой сегмент или просто использовать имя, на которое уже есть патент. Что это за автомобили?

Mitsubishi Eclipse Cross

Кроссоверы сегодня пользуются наиболее высоким спросом. За исключением отдельных рынков, глобальная модельная линейка Mitsubishi полностью переключилась на такие машины. Однако каждой новой модели необходимо название. У японской компании в архивах "завалялось" имя Eclipse, которое не использовалось с 2011 года.

Новый Mitsubishi Eclipse Cross – стильный и современный кроссовер.

Но в 2017 году автомобиль с этим названием вновь появился в продаже. В этот раз – компактный кроссовер. Хотя фанаты бренда и его прошлого помнят, что прежде так назывался компактный двухдверный спорткар. Спрос на подобные модели резко снизился, и в компании решили, что узнаваемое имя отлично подойдет современному стильному кроссоверу с ярким дизайном.

Старый Mitsubishi Eclipse был известным спортивным автомобилем. Источник: netcarshow.com

Toyota Supra

До появления в 2019 году пятого поколения знаменитой японской модели имя Supra в последний раз вспоминалось в 2002 вместе с автомобилем четвертой генерации. Однако спустя 17 лет мы вновь получили мощный и быстрый спортивный автомобиль. Честь имени сохранена?

Новая Toyota Supra фактически сделана из BMW. Источник: netcarshow.com

Ситуация с этой машиной интересная. С одной стороны, классическая компоновка и задний привод сохранены. С другой – платформу, двигатель, да и всю техническую часть машина делит с BMW Z4. Фактически, знаменитый японский шильдик Supra появился на баварском автомобиле, что в некоторой степени разочаровало фанатов модели. Интересный факт: при цене на новую Toyota Supra от $43 000 на аукционах "настоящая" модель четвертого поколения расходится по $100 000.

Старая Toyota Supra сегодня очень ценится. Источник: netcarshow.com

Range Rover Evoque

Полноразмерный внедорожник Range Rover – флагманская модель британской компании Land Rover. Автомобиль длиной более 5 метров является самым дорогим предложением компании (в Украине – от $161 000) и в топовых исполнениях способен соперничать с Bentley и Rolls-Royce по уровню роскоши и оснащения. Тем не менее, такое же имя носит и маленький кроссовер за $46 000.

Range Rover Evoque носит очень дорогое имя. Источник: netcarshow.com

Когда новинка впервые появилась в 2011 году, в компании мудро подарили автомобилю очень престижное имя, что положительно отразилось на продажах. Наверное, небольшая путаница того стоила. Интересно, что с полноразмерным флагманом компактный Evoque не имеет общих технических решений: платформа и агрегаты использованы от Land Rover Freelander. А модель второго поколения, которая вышла на рынок в 2018 году, в своей основе использует такой же компактный Discovery Sport.

Range Rover – роскошный дорогой внедорожник. Источник: netcarshow.com

Kia Proceed

Сегодня мы знаем корейскую Kia как производителя надежных, доступных и во всех смыслах стандартных автомобилей. Однако еще совсем недавно компания пыталась создать для себя имидж чуть более интересной компании. Так в 2007 году появился трехдверный хэтчбек Pro_cee'd (корейцы решили добавить странноватый набор пунктуации в название), который даже позиционировали как спортивное купе.

Старый Kia Proceed – стильный имиджевый хэтчбек. Источник: netcarshow.com

От спорта этот автомобиль был далек, но привлек покупателей ярким дизайном и доступностью. В мире скучных однообразных европейских хэтчбеков среднего класса Kia Proceed заметно выделялся, что особенно нравилось молодежи. Сегодня такая модель тоже существует. Но теперь Proceed – это пятидверный универсал, который сменил имиджевое направление на практичность. Автомобиль хороший, но теперь он ориентируется на аудиторию постарше.