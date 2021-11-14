Британия призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает Европейский Cоюз заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток-2". А также укрепить свои связи со странами-партнерами, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"Это ("Северный поток-2", - ред.﻿) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров" , - отметила Трасс.

По ее словам, в критическое время Европа должна укреплять инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам рыночной экономики.