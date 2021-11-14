На Донбассе обстреляли санитарные машины ВСУ
В ночь на воскресенье на Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела боевиками санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в заявлении штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 14 ноября.
Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм.
"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.
При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.