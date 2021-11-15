Кто должен возмещать ущерб при ДТП в Украине

Возмещение ущерба при ДТП – больной вопрос у многих водителей. На эту тему часто бывают споры и конфликты, а также недопонимание со страховыми компаниями по поводу сроков и размеров выплат, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Возмещение ущерба при ДТП можно условно разделить на несколько категорий. Схема зависит от ситуации, суммы ущерба, участников аварии и других факторов.

1. Если у обоих участников ДТП есть обязательные страховые полисы (автогражданка, ОСАГО) – страховая компания виновника ДТП оплачивает компенсацию пострадавшей стороне.

2. Если у виновника ДТП нет страховки, то он может добровольно возместить ущерб. Если платить отказывается, то пострадавший водитель обращается в МТСБУ или суд для урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что выплата по ОСАГО ограничена: 130 тысяч гривен на ремонт автомобиля и 260 тысяч гривен в ситуации, если в аварии пострадал человек. Если этой суммы недостаточно, то виновник ДТП обязан выплатить дополнительную компенсацию.

Как получить возмещение ущерба от виновника ДТП

Если у обоих участников ДТП есть страховой полис и пострадал только автомобиль, то сумма выплат от страховой компании составит не более 130 тысяч гривен.

Если сумма ремонта превышает граничную сумму, то виновник ДТП доплачивает разницу между суммой от страховой и фактическими затратами на ремонт. Это регулируется статьями Гражданского кодекса Украины 1166 и 1194.

Если у виновника ДТП нет денег

В реальной жизни все намного сложнее и у виновника ДТП денежных средств может не оказаться или он не хочет оплачивать ущерб. Тогда пострадавшему водителю приходится обращаться в суд.

"Восстановительный ремонт автомобиля оплачивает в первую очередь страховая компания виновника, а в случае если суммы страхового возмещения недостаточно, независимо от того, какой размер ущерба определила страховая компания, разницу между фактической стоимостью ремонта авто и суммой страхового возмещения уплачивает виновник ДТП" , - говорится в официальной позиции Верховного суда.

В каких случаях пострадавший может обратиться в МТСБУ

Список ситуаций, при которых пострадавший в ДТП водитель может обратиться в МТСБУ прописан в статье 41 закона Украины "Об ОСАГО". Это касается ДТП:

транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, кроме вреда, причиненного транспортному средству, владелец которого тоже не застраховал свою ответственность, и имуществу, которое находилось в таком транспортном средстве;

неустановленным транспортным средством, кроме вреда, который причинен имуществу и окружающей среде;

транспортным средством, вышедшим из владения собственника не по его вине, а в результате противоправных действий другого лица;

участниками боевых действий, инвалидами войны, инвалидами I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами, а также лицами, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии;

в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ, который признан банкротом или ликвидирован, для выполнения его обязательств по договору ОСАГО;

в случае предоставления страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, своего транспортного средства полицейским и медицинским работникам учреждений здравоохранения согласно действующего законодательства.

Если же виновник ДТП утверждает, что денег у него нет и платить ущерб ему нечем, то пострадавшему водителю придется сначала обратиться в суд, а потом в исполнительную службу, чтобы добиться компенсации.