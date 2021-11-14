Спрос на старые квартиры резко сократился из-за локдауна
В ноябре на вторичном рынке жилья Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы ожидается снижение спроса в пределах 17-20%, сообщает UBR.
Как рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, со второй половины сентября и октября количество потенциальных покупателей уже сократилось в среднем на 10-15%.
В то же время на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 кв. м. – преимущественно в домах советской застройки в удачных локациях и при должном состоянии – спрос снизился лишь на 5-7%.
"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших облцентрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. В 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3-5%, а ситуативное снижение цен – до 3% – прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей", – рассказал эксперт.
По его словам, по завершении пандемийных ограничений ожидается постепенное возвращение покупателей на вторичный рынок.
"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полной реализации отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок для экономически обоснованного роста цен сейчас нет – стоимость 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", – подытожил Юрий Пита.