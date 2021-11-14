Спрос на старые квартиры резко сократился из-за локдауна

В ноябре на вторичном рынке жилья Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы ожидается снижение спроса в пределах 17-20%, сообщает UBR.

Как рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, со второй половины сентября и октября количество потенциальных покупателей уже сократилось в среднем на 10-15%.

В то же время на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 кв. м. – преимущественно в домах советской застройки в удачных локациях и при должном состоянии – спрос снизился лишь на 5-7%.

"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших облцентрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. В 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3-5%, а ситуативное снижение цен – до 3% – прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей" , – рассказал эксперт.

По его словам, по завершении пандемийных ограничений ожидается постепенное возвращение покупателей на вторичный рынок.