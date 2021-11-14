В Китае привили от коронавируса более 80 млн детей

В Китае почти 84,4 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет прошли вакцинацию против коронавируса COVID-19. Из них более 49,4 млн уже получили бустерные дозы, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Лянъю.

По его словам, органы здравоохранения намерены активизировать вакцинацию этой возрастной группы. Все дети в возрасте от 3 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, вероятно, будут привиты к концу этого года.

В университетах, средних и начальных школах наращивают темпы вакцинации в соответствии с единым национальным планом, сообщил представитель Министерства образования КНР Ван Дэнфэн, отметив, что более 95% учащихся старше 18 лет получили вакцину от коронавируса.

По состоянию на 12 ноября по всему Китаю было введено более 2,37 млрд доз вакцин от COVID-19. При этом почти 1,074 млрд человек полностью привиты.