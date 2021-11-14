Аудит выявил в бюджете Кривого Рога серьезные нарушения

Государственная аудиторская служба во время проверки бюджета Кривого Рога с января 2018 по март 2021 года выявила нарушения на сумму более 27 миллиардов гривен, сообщает Новое время.

В это время мэрами города были Юрий Вилкул, а после него — погибший Константин Павлов.

Всего с начала мая было проведено семь ревизий финансово-хозяйственной деятельности. Проверяли коммунальные предприятия, департамент финансов, департамент образования и науки, управление капитального строительства, инфраструктуры и здравоохранения.

"Контрольными мерами выявлен ряд недостатков и нарушений на сумму более 27 млрд гривен" , — говорится в отчете.

В частности, установили оплату за строительные работы, выполнение которых не было подтверждено документально, завышение стоимости выполненных работ, приобретение товаров по завышенным ценам, покрытие расходов посторонних компаний, самовольное занятие земельных участков, использование их не по целевому назначению.

Отмечается, что из-за установленных фактов жители не могли получать качественные социальные услуги. Материалы указанных аудита и ревизий передали в правоохранительные органы.