Будет ли укрепляться гривна: экономист прояснил ситуацию

В Украине курс гривны продолжает укрепляться из-за низкого спроса на доллары, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Сейчас спрос на гривну превышает спрос на иностранную валюту. Соответственно, гривна укрепляется. Это среди прочего и то, что каждый вторник Минфин размещает облигации внутреннего государственного займа, а как правило, приходят иностранцы с валютой, меняют и за гривны покупают эти облигации. Действительно, иностранные компании сейчас продают валюту, потому что надо платить, что-то покупать за гривну, надо готовить аграрный сектор к следующему сезону. Кроме того, мы видим, что нет какого-либо спроса среди граждан. Поэтому гривны на руках все же меньше осталось из-за локдауна и других вещей, и граждане, скорее всего, сдают доллары, евро, чем покупают. Поэтому такое укрепление гривны имеет место. Я не могу сказать, что это будет долго продолжаться, и в следующем году... Но это - пока не возникнет спрос на иностранную валюту, условно говоря, пока "Нафтогаз" не будет закупать какое-то топливо, пока не будут закупать уголь и т.д." , - рассказал экономист.

По словам Плотникова, в Украине "в позапрошлом году не было такой тенденции, в прошлом году почти никак это не влияло – это то, что касается рядовых граждан" .

"То есть несмотря на то, что перед Новым годом они из тумбочек доставали доллары и шли в обменники менять, чтобы купить подарки, доллар в позапрошлом году укреплялся. То есть в принципе такая тенденция есть, но будет ли это в этом году, сказать трудно. Потому что мы не можем прогнозировать, как долго будет локдаун, как это повлияет на подарки, сколько осталось денег у населения. Потому что тенденция такова, что больше продавали долларов, чем покупали в этом году" , - пояснил эксперт.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что курс доллара к концу 2021 года будет колебаться в диапазоне 27-27,5 грн.

В свою очередь заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что на курс доллара в Украине влияют четыре фактора.