Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в Италии

Джамала с мужем Бекиром устроили себе короткий отпуск для двоих и улетели в романтичную Италию, где гуляют по колоритному Неаполю и окрестностям. Певица продемонстрировала свой образ для променада по живописным улочкам, который восхитил ее поклонников, сообщает РБК-Украина.

Яркими и атмосферными кадрами звезда поделилась в Instagram.

Для поездки в древний город Помпеи, разрушенный из-за извержения Везувия, артистка выбрала эффектный и дерзкий аутфит. Так, Джамала красовалась в черном кожаном мини-платье, которое дополнила черными ботфортами по ноге и колготками в сеточку.

Наряд отлично подчеркнул подтянутую фигуру и длинные ножки знаменитости, а открытая спина добавила луку еще больше соблазнительности. Сверхну певица набросила черно-белое пальто в принт "гусиная лапка". Волосы Джа оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Она эффектно позировала на улочках античного города, а также сделала нежное селфи с мужем.

"День другий. Повний сюрпризів. Спочатку нам не вдалось орендувати машину, потім - потрапити на вулкан. Але ж ми не з лякливих. Після сніданку ризикнули та вирушити у Помпеї у підніжжя вулкану. І не помились. 3,5 години нереальної прогулянки стародавнім містом! До речі, тут в античному театрі колись давали концерт Pink Floyd. Як вам мій лук?" - рассказала об их приключениях исполнительница .

Фолловеры оценили образ и стройную фигуру певицы и сообщили об этом в комментариях.