Биткоин ждет глобальное обновление

Биткоин находится в восходящем тренде, который начался после майской коррекции. Следующей целью для котировок, согласно прогнозу экспертов, является отметка в $73 тыс. за монету, в то время как коррекция ниже $60 тыс. кажется им маловероятной, сообщает UBR.

Основной "бычьей" идеей (упор на рост активов) является слишком слабый рост от майских минимумов.

"Биткоин едва смог подорожать в два раза, а для криптовалютного рынка это крайне слабый результат, ради которого крупные игроки бы не стали приобретать криптовалюту на просадке и ждать несколько месяцев", – отметил аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Для дальнейшего движения потребуется серьезный инфоповод и им должно стать внедрение обновления для сети биткоина Taproot – технология, позволяющая повысить гибкость смарт-контрактов и конфиденциальность транзакций.

Это самое крупное событие в сети биткоина с 2017 года, которое не только повысит эффективность работы главной криптовалюты, но и, по сути, даст возможность сравниться по функциональности с эфириумом (Ethereum).

"Полноценная имплементация Taproot позволяет создавать сложные смарт-контракты на базе биткоина, что должно привлечь внимание разработчиков" , – отмечает Родлер.

Остальные криптовалюты незначительно корректируются в ожидании дальнейшего движения биткоина, в то время как основная активность наблюдается по новым монетам, которые только появляются на рынке.

Так, например, проект Immutable-x (надстройка над Ethereum для работы с NFT) на момент листинга позволил инвесторам увеличить свои вложения в 40 раз, а те, кто профинансировал блокчейн-игру Dalarnia, получили доход, в 100 раз превышающий изначальную сумму, утверждает аналитик TeleTrade.

"В дальнейшем данный тренд будет развиваться и дальше – NFT и децентрализованные игры находятся лишь в самом начале своего пути" , – резюмировал Сергей Родлер.

Напомним, 10 ноября биткоин установил исторический рекорд, достигнув отметки в $68,7 тыс. По состоянию на 15 ноября главная криптовалюта торгуется в пределах $64-66 тыс.