Квалификация ЧМ-2022: расписание матчей последнего тура

С 14 по 16 ноября пройдут заключительные поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает УНИАН.

Расписание матчей последнего тура

14 ноября

Группа А

21.45. Португалия - Сербия

21.45. Люксембург - Ирландия

Группа В

21.45. Испания - Швеция

21.45. Греция - Косово

Группа Н

16.00. Словения - Кипр

16.00. Хорватия - Россия

16.00. Мальта - Словакия

Группа J

19.00. Северная Македония - Исландия

19.00. Армения - Германия

19.00. Лихтенштейн - Румыния

15 ноября

Группа С

21.45. Северная Ирландия - Италия

21.45. Швейцария - Болгария

Группа F

21.45. Австрия - Молдова

21.45. Израиль - Фарерские острова

21.45. Шотландия - Дания

Группа I

21.45. Польша - Венгрия

21.45. Сан-Марино - Англия

21.45. Албания - Андорра

16 ноября

Группа Е

21.45. Уэльс - Бельгия

21.45. Чехия - Эстония

Группа G

21.45. Черногория - Турция

21.45. Гибралтар - Латвия

21.45. Нидерланды - Норвегия

Группа D

21.45. Финляндия - Франция

21.45. Босния и Герцеговина - УКРАИНА

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