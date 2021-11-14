Австрия вводит локдаун для невакцинированных

Правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель в воскресенье, 14 ноября, ввели карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Это связано с ежедневным увеличением количества инфицированных, а также позорно низким уровнем вакцинации, пояснил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

"Этот шаг дался нам сложно, однако он необходим" , - подчеркнул глава австрийского правительства.

Запреты будут действовать со следующего дня, 15 ноября, и сначала будут продолжаться 10 дней. По данным СМИ, они будут касаться около двух миллионов человек из почти 9-миллионного населения Австрии.

Непривитые и не полностью вакцинированные ограничены в передвижении без необходимости. Им запрещают выходить из дома, если они не идут на работу, за покупками продуктов или к врачу. Соблюдение этих норм будет контролироваться с помощью выборочных проверок.

Посещать рестораны, туристические объекты и различные мероприятия смогут только вакцинированные и люди, недавно выздоровевшие от COVID-19.

С ноября в Австрии на рабочих местах требуют подтверждения вакцинации или выздоровления или отрицательный тест. Такие требования привели к резкому увеличению количества первых прививок за последние дни. Однако количество зараженных продолжает стремительно возрастать. За двое минувших суток власти сообщили соответственно о почти 11800 и более 11500 новых случаях заражения в сутки. Всего с начала пандемии в Австрии зафиксировали более 959 тысяч случаев инфицирования и более 11,7 тысяч умерших.