Вдова мэра Кривого Рога выступила с эмоциональным заявлением

Жена умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена сообщила, что ни она, ни их общий сын не собираются сводить счеты с жизнью. Это же касается и других членов семьи, и друзей, сообщает Обозреватель.

Она высказалась о том, что в их семье за последние три месяца умерли трое мужчин – Константин, Андрей и Борис Павловы. Обращение женщины опубликовал криворожский телеканал "Рудана".

"После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством" , – сказала она.

Елена Павлова добавила, что у них в доме новый газовый котел и электропроводка, в машине исправны тормоза, а ездят они аккуратно.

"Мой сын ни разу не употреблял наркотиков, никогда не был ни на каких учетах в наркодиспансере" , – подчеркнула жена Константина Павлова.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что у Юрия Павлова якобы есть проблемы с наркотиками, которая ранее появилась в ряде СМИ.

Напомним, 10 ноября был найден мертвым Борис Павлов – двоюродный брат покойного городского главы Кривого Рога Константина Павлова. Он покончил с собой.

Ранее умер еще один член этой семьи – 18 октября в Кривом Роге нашли мертвым брата 44-летнего Андрея, брата Константина Павлова. Тело мужчины обнаружили по месту его жительства. Он скончался без признаков насильственной смерти.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Андрея Павлова наступила из-за токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.