Траты украинцев в интернете выросли: какие товары покупают

В прошлом месяце украинцы увеличили количество онлайн-покупок на 12% по сравнению с сентябрем 2021 года. Чаще всего заказывают детские товары, одежду и электронику, сообщает UBR.

Средний чек по итогам месяца составил около 700 грн, пишут аналитики OLX.

В октябре украинцы заказали более 400 тыс. товаров на платформе. Интересно, что с мобильного устройства владельцы iOS чаще покупают технику, а владельцы Android – одежду.

Перечень самых популярных категорий выглядит так:

детские товары (одежда, игрушки) – 152 тыс. заказов в октябре, средний чек составляет 220 грн;

женская и мужская одежда – 92,1 тыс. заказов, средний чек – 480 грн;

электроника – 57 тыс. заказов, 650 грн;

хобби, отдых и спорт – 42,2 тыс., 260 грн;

дом и сад – 32 тыс., 340 грн;

запчасти – 27 тыс., 460 грн.

Тенденциями октября можно назвать небольшое снижение спроса на детскую одежду – на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с окончанием сезона подготовки к школе. В то же время заказы актуальной для осени одежды для мужчин и женщин выросли на 15%.

В лидеры товаров попали и книги. Их покупали более 20 тыс. раз, в среднем за 134 грн. Это на 60% больше заказов, чем было в сентябре.

Отметим, что за последние годы сумма потраченных украинцами денег в интернете выросла в шесть раз – с 425 млн грн до более 2,7 млрд грн.