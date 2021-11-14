Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект об электронных видах на жительство, заявив премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, сообщает Интерфакс-Украина.

"Теперь эти документы будут доступны для иностранцев в "Дії" как аналог обычного паспорта. Это позволит людям, которые на законных основаниях находятся в Украине, так же пользоваться публичными услугами онлайн" , - написал Шмыгаль.

Он отметил, что на этой неделе правительство также дало старт экспериментальному проекту, который позволяет украинцам, обладающим паспортом в форме "книжечки", изменить адрес регистрации места проживания в онлайн-режиме, что предусмотрено законопроектом № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине, который был принят в парламенте во втором чтении.