Врач предупредил, что грозит после тяжелой формы COVID-19

После тяжелой формы коронавируса COVID-19 через 10-14 дней часто возникает повторное воспаление легких (пневмония), сообщает УНИАН.

У некоторых пациентов через этот промежуток времени может быть положительный ПЦР-тест на коронавирус, но это не повторный случай заболевания, написал в своем канале в Telegram главный врач одного из львовских диагностических центров Тарас Жиравецкий.

Медик отметил, что во время воспаления легких температура тела поднимается, может быть кашель и потливость.

"...Если у вас повторное воспаление легких... после ковида – такое состояние требует назначения антибактериальных препаратов" , – добавил врач.

Ранее Тарас Жиравецкий сообщил, что вакцинация влияет на течение COVID-19 и направлена на то, чтобы оно было менее тяжелым.

Вакцинация в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 13 ноября полностью вакцинированы 8 665 945 человек. По официальным данным, население нашего государства составляет более 41 млн человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.