Санкции ЕС против Беларуси могут предусматривать закрытие границы - Моравецкий

В рамках пакета новых санкций против режима Александра Лукашенко за дестабилизацию восточной границы ЕС не исключает полное закрытие границы с Беларусью, сообщает Укринформ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как отметил глава польского правительства, в ЕС растет убеждение, что этот кризис является не только проблемой Польши, Литвы и Латвии, но и всего ЕС. Следовательно, все начинают понимать: если не действовать совместно, то Лукашенко не откажется от штурма границы мигрантами, привезенными с Ближнего Востока.

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включительно с полным закрытием границы, что означает лишение режима экономических дивидендов" ,- заявил Моравецкий.

Он отметил, что такая дискуссия может состояться во время внеочередного саммита Евросовета, который должен пройти в ближайшее время по инициативе Польши.

Как подчеркнул глава польского правительства, вместе с премьерами Литвы и Латвии они все больше убеждаются в необходимости проведения консультаций с союзниками по НАТО относительно безопасности восточного фланга Альянса в рамках 4 статьи Вашингтонского договора.