В зоопарке США от коронавируса умерли три снежных барса

Зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований, сообщает Корреспондент.

В детском зоопарке города Линкольн, штат Небраска, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три снежных барса, сообщил зоопарк в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем, что три снежных барса в детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эвереста и Макалу, любила вся наша община внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря действительно ужасная, и мы все вместе скорбим", — говорится в сообщении .

Также на COVID-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, им удалось выздороветь.

Зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований.

Напомним, что ранее в зоопарках США у животных уже выявляли коронавирус. В частности, в зоопарке Денвера, штат Колорадо, его диагностировали у двух гиен.