На юге Ирана произошло два землетрясения, есть жертвы

На юге Ирана произошло два мощных землетрясения. Их магнитуда составила 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера, сообщает РБК-Украина.

Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган недалеко от портового города Бандар-Аббас.

По данным Сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета, первое землетрясение произошло на глубине 18 километров, а второе - на глубине 10 километров.

Terremoto no Irã: Terremotos de 6.3 e 6.0 sacudiram a cidade de Bandar Abbás no irã. pic.twitter.com/MVIn7G9xjK — Noticias e Alertas para o Brasil (@Nabnoticias) November 14, 2021

По сообщениям, в пострадавшие от землетрясения районы направлены спасательные команды. Землетрясения ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс, расположенных к северу от провинции Хормозган.

Толчки ощущались также в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

"Толчки ощущались в северной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов без каких-либо последствий" , - заявили в Национальном метеорологическом центре ОАЭ.

#ÚLTIMAHORA Se registra sismo de magnitud 6,5 al sur de Irán y se siente en Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Pueden ver como el polvo se eleva desde las colinas y los camiones se balancean durante el sismo de 6.5 al sur #Irán cerca de Bandar Abbas. pic.twitter.com/c4l7ZzITzu — Oscar Salinas (@OscarSa17220243) November 14, 2021

По последним данным, в результате землетрясения погибли два человека, в то же время пострадали по меньшей мере 27 человек.

Сообщается об отключении электроэнергии и нарушении системы телесвязи.