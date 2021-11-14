Арестович оценил угрозу от России на уровне 2014 года

Уровень военной угрозы Украине со стороны России в настоящее время достиг показателей начала 2014 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

"Ситуация плохая, сразу скажу. Впервые с 2014 года уровень военной опасности – политической, гибридной – похож на уровень конца 2013 – начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым" , — сказал он.

Соединенные Штаты и Евросоюз выразили обеспокоенность необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной.