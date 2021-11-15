Disney представила первый трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака"

Крупнейшая американская компания в сфере развлечений Disney сообщила о выходе нового полнометражного мультфильма по вселенной "Ледникового периода". На своем ютуб-канале студия показала тизер-трейлер "Ледниковый период: Приключения Бака", сообщает 24 Канал.

В центре сюжета приключения ласки Бака, который появился в предыдущих сериях "Эра динозавров" и "Курс на столкновение". В новой части он вместе с опоссумами Крэшем и Эдди отправляется в путешествие в подземный затерянный мир, где живут динозавры.

Не обойдется и без основных героев "Ледникового периода" – мамонтов Мэнни и Элли, ленивца Сида и тигра Диего.

"Ледниковый период вернулся, и он приближается на Disney +. Приготовьтесь к дикому доисторическому приключению! Посмотрите трейлер-тизер "Ледниковый период: приключения Бака" , – говорится в анонсе трейлера в твиттере.

Трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака": смотреть видео

Премьера "Ледникового периода: приключения Бака" запланирована на 28 января 2022 года.