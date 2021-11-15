"Танці з зірками 2021": кто вылетел после 11 эфира

В одиннадцатом выпуске телешоу "Танці з зірками" проект покинула одна пара. По результатам голосования в финал не прошли украинский музыкант Дмитрий Каднай и Алина Ли, сообщает Обозреватель.

Об этом стало известно во время прямого эфира шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Каднай покинул шоу "Танці з зірками". Источник: Instagram/tanci1plus1

В одиннадцатом эпизоде пары танцевали по два номера. Участники вышли на паркет вместе с судьями шоу, а также исполняли танец со своими партнерами.

В результате четвертьфинала в зону риска попали: актер Артур Логай, музыкант Дмитрий Каднай и спортсменка Ольга Харлан.

Пары не исполняли танец "за жизнь". Поэтому по результатам голосования домой отправились певец Дмитрий Каднай и Алина Ли. В финальной речи он поблагодарил свою партнершу и сказал, что "был счастлив на паркете".