Православные праздники в декабре 2021: церковный календарь

В декабре 2021 года православные верующие Украины отмечают несколько больших церковных праздников, таких как Введение во храм Пресвятой Богородицы, память великомученицы Екатерины, апостола Андрея Первозванного, великомученицы Варвары, святого Николая Чудотворца, сообщает Обозреватель.

Кроме того, в течение всего месяца продолжается Рождественский пост, посвященный великому празднику Рождества Христова. Подробный церковный календарь на декабрь 2021 года с праздниками и постными днями – далее в материале.

Церковные праздники в декабре 2021 года

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

В этот великий и двунадесятый праздник христиане вспоминают о том, как святые Иоаким и Анна привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить ребенка Богу.

7 декабря – великомученицы Екатерины

Екатерина Александрийская приняла мученическую смерть в четвертом веке, во время правления императора Максимина.

10 декабря – иконы Божьей Матери "Знамение"

"Знамение" – одна из наиболее почитаемых икон в православии. Почитается как чудотворная.

13 декабря – апостола Андрея Первозванного

Андрей Первозванный – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, Спаситель призвал его первым.

17 декабря – великомученицы Варвары

Варвара Илиопольская пострадала за веру в 306 году – ее казнил собственный отец-язычник.

18 декабря – преподобного Саввы Освященного

Савва Освященный – святой 5-6 веков, создатель Иерусалимского устава, который сейчас используется в православных церквях.

19 декабря – день святого Николая Чудотворца

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских жил в 3-4 веках в Византии. Святой прославился своей добротой и множеством чудес и почитается заступником детей, странников и заключенных.

22 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы

Этот праздник установлен в честь зачатия праведной Анной дочери – Пресвятой Богородицы.

Церковные посты в декабре 2021 года

Однодневных постов в декабре нет – весь месяц продолжается Рождественский пост, который каждый год длится с 28 ноября по 6 января.