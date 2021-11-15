Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, вырос на 1 коп до 26.11 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 29.90 за 1 евро.

Рубль подешевел на 5 коп до 3.62 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 34.96 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.29 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 6.44 за 1 польский злотый.