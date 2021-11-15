Курс валют НБУ на 15 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, вырос на 1 коп до 26.11 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 29.90 за 1 евро.
Рубль подешевел на 5 коп до 3.62 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 34.96 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.29 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 3 коп до 6.44 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.110700
|EUR
|Евро
|29.900700
|RUB
|Рубль
|0.361880
|GBP
|Фунт стерлингов
|34.960900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.287400
|PLN
|Польский злотый
|6.441200