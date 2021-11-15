Прогноз магнитных бурь на месяц: когда ожидать удара

Специалисты ФИАН ежедневно наблюдают за обстановкой на Солнце и предупреждают о наступлении магнитных бурь. Важно заранее ознакомиться с прогнозом магнитных бурь, поскольку﻿ такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье, сообщает УНИАН.

Средняя солнечная активность ожидается в понедельник 15 ноября. Также солнечной активностью отметится конец месяца – средние магнитные бури прогнозируются 28 и 29 ноября. В первую недели декабря магнитных бурь не будет.

Геомагнитные бури: влияние на здоровье

В дни повышенной солнечной активности возможно возникновение таких симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, повышенное артериальное давление, обострение хронических заболеваний, бессоница. Особенно тяжело переносят магнитные бури пожилые люди и беременные женщины.