Если вы переели: как помочь желудку прийти в себя

Минздрав Украины не рекомендует полагаться на волшебную силу таблеток для переваривания пищи. Ферментные препараты используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Их не принимают, чтобы можно было больше съесть, сообщает GreenPost.

В международных рекомендациях, по данным доказательной медицины, нет достаточно доказательств эффективности и безопасности таких препаратов в случае переедания, нарушения диеты или изжоги.

Если переели, следует употреблять достаточное количество воды. Чистой, обыкновенной воды. Пить ее в течение дня. Это едва ли не лучший способ очистить организм. Помните, что безопасной дозы алкоголя не бывает.

Следует добавить в рацион зелень и овощи. Если вы употребляете мясные продукты, то чтобы они лучше переваривались, зелени в вашем рационе должно быть не меньше половины тарелки.

Двигайтесь. Можете потанцевать, или подыскать в интернете видео домашних тренировок. Для этого не требуются особые условия или снаряжение.