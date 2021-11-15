Нефть подешевела

Котировки нефти снижаются в понедельник, при этом цена Brent опустилась ниже $82 за баррель. На цены давит подорожавший доллар, ухудшение прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятность дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Интерфакс.

К 7:06 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,47%), до $81,78 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,7 (0,8%) - до $82,17 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,37 (0,46%), до $80,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,8 (1 %), до $80,79 за баррель.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Тем временем американские политики продолжают призывать президента США Джо Байдена и его администрацию задействовать нефтяные резервы или приостановить экспорт.

Ралли доллара США, связанное с ростом инфляции, также приводит к снижению нефтяных котировок. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.