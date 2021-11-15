Куда исчезают планеты: астрономы решили давнюю загадку

Наблюдая за далекими молодыми звездными системами, можно заметить окружающий их протопланетный диск. В диске часто бывают промежутки, которые, вероятно, образуют сформировавшиеся там экзопланеты. Но есть проблема – планет мы там не видим, сообщает 24 Канал.

Компьютерные моделирования подтверждают, что промежутки в протопланетных дисках образуются благодаря гравитационному воздействию экзопланет. В то же время мы редко находим в этих промежутках планеты. Астрономы использовали самый мощный суперкомпьютер, ATERUI II, чтобы понять, что там действительно происходит.

Пропавшие планеты

Компьютерное моделирование показывает, что после образования экзопланета может совершить миграцию и фактически исчезнуть из первоначального местоположения. Астрономы разделили этапы миграции на фазы.

Фаза I – планета начинает двигаться к середине диска, ближе к звезде. В то же время сам протопланетный диск остается без изменений. Фаза II – диск постепенно начинает деформироваться. Кроме того, начинает образовываться новое кольцо диска на месте, где когда-то находилась экзопланета. Фаза ІІІ – начальное кольцо диска исчезает и остается только "вторичное" кольцо на старой орбите планеты.

Теория и компьютерное моделирование помогают понять, почему экзопланеты в таких системах редко появляются у внешней стороны диска. Также это дает понимание, почему в промежутках диска (фактически на этапе Фазы II) мы не видим планет – их там уже нет, они мигрировали.

В пользу теории свидетельствуют современные астрономические наблюдения, но "точку" в вопросе помогут поставить только телескопы нового поколения, которые будут иметь лучшее разрешение и смогут выявить планеты после их миграции.