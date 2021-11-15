ГСЧС готова направить на границу с Беларусью более 5000 спасателей

На сегодняшний день в пяти приграничных областях Украины в состоянии готовности находятся более 5 500 работников ГСЧС, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил во время совещания исполняющий обязанности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

По его данным, на сегодняшний день в пяти приграничных областях в состоянии готовности находятся более 5 500 спасателей и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

В случае усложнения оперативной обстановки на украино-белорусском участке они обеспечат:

ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров;

проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению;

гуманитарное разминирование территорий;

усиление в случае необходимости возможности пунктов временного пребывания беженцев (в том числе установка дополнительных палаток).

ГСЧС также усилила взаимодействие с пограничной службой, Нацполицией, Нацгвардией и миграционной службой.