ГСЧС готова направить на границу с Беларусью более 5000 спасателей
На сегодняшний день в пяти приграничных областях Украины в состоянии готовности находятся более 5 500 работников ГСЧС, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил во время совещания исполняющий обязанности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
По его данным, на сегодняшний день в пяти приграничных областях в состоянии готовности находятся более 5 500 спасателей и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
В случае усложнения оперативной обстановки на украино-белорусском участке они обеспечат:
- ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров;
- проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению;
- гуманитарное разминирование территорий;
- усиление в случае необходимости возможности пунктов временного пребывания беженцев (в том числе установка дополнительных палаток).
ГСЧС также усилила взаимодействие с пограничной службой, Нацполицией, Нацгвардией и миграционной службой.