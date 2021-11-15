Маск собрался продать еще больше акций Tesla

Глава Tesla Илон Маск написал в своем Twitter о готовности продать еще больше своих акций компании. Так он прокомментировал слова конгрессмена Берни Сандерса с призывом к справедливому налогооблажению сверхбогатых американцев, сообщает Лента.Ру.

"Мы должны потребовать, чтобы очень богатые выплачивали свою справедливую долю", — написал Сандерс.

"Я все время забываю, что ты еще жив. Хочешь, чтобы я продал больше акций, Берни? Только скажи одно слово", — отреагировал Маск.

Ранее бизнесмен предложил подписчикам в Twitter решить, стоит ли ему продать 10 процентов акций компании. Опрос был связан с инициативой сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог в 23,8 процента с прироста акций. Маск раскритиковал это и сказал, что собирается заплатить налоги только при условии продажи части акций, так как это его единственный источник дохода.

В голосовании поучаствовали более трех с половиной миллионов человек. 57,9 процента опрошенных поддержали продажу ценных бумаг. Уже 10 ноября Маск продал 2,5 миллиона опционов на акции Tesla.