МКС угрожает космический мусор, экипаж будет укрываться в "Союзе"

Международной космической станции угрожает космический мусор, из-за чего экипажу во главе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым предстоит укрыться в космическом корабле «Союз», сообщается в прямой трансляции NASA, сообщает Газета.ru.

«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», — сообщили в ЦУПе Шкаплерову.

При этом, центр управления полетами в Хьюстоне, США, также дал рекомендацию американским астронавтам укрыться в собственном сегменте МКС при нештатной ситуации.

Позднее информация о возможном столкновении космического мусора с МКС подтвердилась — предположительно, обломки спутника пройдут поблизости от МКС в 10.06 по мск.