Климатологи рассказали, какой будет зима в Украине

Грядущая зима в Украине будет теплее обычного, но морозы до -10° и снег все же ожидаются, сообщает УНИАН.

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Средняя температура воздуха в январе будет на 3 градуса выше, чем в предыдущие годы. А в среднем за зиму – выше на 1,5 градуса.

Но все же, по словам климатологов, арктический холод к нам будет прорываться. Они прогнозируют, что морозы до -10° обязательно будут.

Сообщается, что настоящая репетиция зимы состоится на этой неделе.

По прогнозу, сначала ожидаются морозы. Ночью на востоке страны прогнозируют до -8°, на севере ожидают -6°, а на западе и юге – до -3°. Днем будет около 0°.

Во второй половине недели Украину накроет циклон, который принесет дожди, а в Полтавской, Сумской и Харьковской областях возможен первый снег.