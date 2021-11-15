Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Она (идея - ред.) осталась, как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем, рано или поздно кто-то ее осуществит" , - сказал Корниенко.

Народный депутат отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в том числе с созданием условий для работы представителей государственной охраны.

По его словам, пока на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко и КГГА переехать легче - "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".

В то же время первый вице-спикер полагает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде осуществится.

"Общество станет более современным и в какой-то момент это произойдет само собой - и политики, как представители модернового общества поймут, что надо переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве – ред.) в офисный центр" , - считает Корниенко.

Он также рассказал, что поменяет мебель на более европеизированный вариант в своем новом кабинете, где работает после избрания его первым замом руководителя парламента.